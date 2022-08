Record di incendi in Ue

Dal 1. gennaio ad oggi nell’Unione europea è andata in fiamme un’area grande 600 mila ettari. Come se fosse bruciato l’intero Canton Berna.

Da primato anche i grandi incendi Da record è anche il numero di grandi incendi (oltre 30 ettari) nell'UE: dall'inizio dell'anno sono stati 2144, a fronte dei 493 in media tra il 2006 e il 2021.

I dati italiani

In Italia finora sono bruciati 37'000 ettari (quasi come i due cantoni di Appenzello messi assieme, 41'000 ettari), a fronte di una media pluriennale di 34'000. Il tutto in 319 grandi incendi (143 la media).