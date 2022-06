“Raggiungere l’80% capacità stoccaggi gas entro novembre”

Stoccaggi come “infrastrutture critiche”

La relazione chiede che gli impianti di stoccaggio del gas siano considerati infrastrutture critiche. Tutti i gestori degli impianti di stoccaggio quindi dovranno ottenere nuove certificazioni obbligatorie per ridurre il rischio di interferenze esterne. Stando al testo i paesi Ue e i loro gestori energetici in risposta alla guerra in Ucraina dovrebbero adoperarsi per raggiungere l’85 % (con una quota minima dell’ottanta) della capacità totale di stoccaggio. Il nuovo regolamento, già concordato con i ministri dell’Ue, prevede che per gli anni successivi il livello di riempimento sia poi fissato al 90% “diversificando le fonti di approvvigionamento del gas e rafforzare le misure di efficienza energetica”.