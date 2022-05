Questione Nato, la Turchia infastidisce gli Stati Uniti

La risposta svedese

Dal canto suo, la prima ministra svedese Magdalena Andersson ha dichiarato in una conferenza stampa a Stoccolma che la Svezia “ovviamente” non finanzia né arma organizzazioni terroristiche. La premier risponde così alle affermazioni della Turchia secondo cui il Paese sarebbe un focolaio di gruppi terroristici. “Non inviamo denaro alle organizzazioni terroristiche, ovviamente, né armi”. Le parole della premier svedese sono arrivate proprio mentre le delegazioni finlandese e svedese hanno iniziato oggi i colloqui con Ankara, che secondo la Andersson offriranno l’opportunità di chiarire quella che, a suo dire, è la “confusione” che circola sul sostegno svedese a diversi gruppi. “Naturalmente esamineremo e discuteremo l’elenco e chiariremo una serie di cose che non sono state chiare nei resoconti dei media e nelle dichiarazioni di altre parti”, ha aggiunto.