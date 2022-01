Quebec, niente birra e cannabis ai non vaccinati

Se non sei vaccinato, allora dovrai fare a meno di birra e spinelli.

È quanto deciso dalle autorità del Quebec per contrastare l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese. A queste nuove misure a potrebbe aggiungersi anche l’imposizione di una tassa per i non vaccinati. Senza troppe sorprese, a seguito di queste decisioni il numero dei vaccinati è improvvisamente balzato alle stelle.

In Canada non si scherza più

Eh no, il Quebec non è in vena di risate. Le autorità canadesi si dicono ormai più che stufe di dover continuamente discutere con i non vaccinati, specialmente ora che l’ondata Omicron sta travolgendo gli ospedali della provincia francofona del Canada. Gli ospedalizzati, stando alle previsioni, potrebbero infatti arrivare ad essere superiori a 3'000. E proprio perché le cifre parlano chiaro, il ministro della salute Christian Dubé si è trovato costretto a mandare un messaggio chiaro “Se non vogliono essere vaccinati, che restino a casa!” e intende rendere loro la vita difficile.

Non sei vaccinato? Niente più birra e marijuana

Fra le varie mosse per complicare la vita ai non vaccinati c’è, come detto, il divieto di acquistare birra e marijuana, ma anche quello di accedere ai negozi di alcolici (in Canada è raro trovarli nei normali supermercati) e ai punti vendita di cannabis (legali dal 18 gennaio).