“Putin vuole forzare la comunità internazionale”

Garanzie di stabilità

Secondo Ottaviani, l’obiettivo di Putin è semplice: “Non mira a un’occupazione territoriale, ma vuole soprattutto la garanzia che l’Ucraina non entri mai nella Nato. Questo però non vuol dire che non cercherà di instaurare nel Paese un governo compiacente e allineato a Mosca sull’esempio di quello bielorusso”. Per la giornalista, un’invasione militare russa dell’Ucraina su larga scala è fuori questione: “Sarebbe davvero stupido se Putin lo facesse! La Russia non ha la capacità militare per portare avanti un’invasione sul lungo termine”.