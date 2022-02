“Putin strangola questo povero paese”

Ancora ieri, ai microfoni di Ticinonews, ha parlato di un rischio di finire in guerra di livello 4 su una scala da 1 a 10. Una previsione ormai superata dai tempi : “Mi sono sbagliato”, ammette Peter Regli, già capo dei Servizi d’informazione svizzeri. “Non avrei mai pensato che un presidente di una grande nazione nel 2022 raccontasse bugie al proprio popolo e manipolasse l’informazione per il proprio popolo per aggredire un paese sovrano e indipendente. La Nato ha parlato chiaro, ma tutto questo serve a nulla”.