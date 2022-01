Putin si recherà in Turchia su invito di Erdogan

Il presidente russo Vladimir Putin ha accolto l’invito del capo di stato turco Recep Tayyip Erdogan a recarsi in Turchia per trovare una mediazione sull’Ucraina. Lo fa sapere l’agenzia Anadolu citando il Cremlino senza specificare una data per la visita. Putin si recherà in Turchia “quando lo permetteranno i suoi impegni e la situazione della pandemia”, fa sapere la stampa turca citando il Cremlino.

Erdogan mediatore fra Russia e Ucraina

Erdogan ha in programma nelle prime settimane di febbraio una visita ufficiale in Ucraina per incontrare il presidente Volodymyr Zelensky. Il capo di Stato turco ha recentemente espresso l’intenzione di mediare tra Mosca e Kiev e ieri sera, durante un’intervista televisiva, ha affermato che “la Turchia vuole che le tensioni tra Russia e Ucraina vengano risolte prima che si trasformino in una crisi”. Erdogan ha stretti rapporti sia con Zelensky che con Putin sebbene la Russia abbia espresso recentemente malumori rispetto alla vendita di droni di produzione turca all'Ucraina che sarebbero stati utilizzati nella regione del Donbass. Tra Mosca e Ankara permangono anche distanze rispetto ai conflitti in Siria e Libia, dove entrambi i paesi sono presenti militarmente ma su fronti avversari.