Proteste pro-Europa in Georgia

Migliaia di persone si sono riunite alla capitale della Georgia, Tbilisi, per chiedere le dimissioni del governo che a loro detta non è stato capace di portare il paese ad uno status di candidato Ue. Oltre 35’000 persone si sono riunite di fronte al parlamento bloccando il traffico e sventolando bandiere europee, come riporta Euronews. I manifestanti sono stati chiamati a riunirsi da diversi partiti d’opposizione e diverse organizzazioni pro-europee.