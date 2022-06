Profitti sei volte più alti con il petrolio

Da 10 a 60 dollari al barile di profitto Secondo i dati di Argus Media pubblicati dal settimanale economico inglese è stato in particolare il settore della raffinazione a trarre i maggiori benefici da questa congiuntura. Le società operanti in questo comparto stanno realizzando guadagni oltre sei volte più alti rispetto ai valori storici: i margini sono infatti passati da 5-10 dollari per barile (la media registrata tra il 2017 e il 2021) a oltre 60 dollari per barile a giugno 2022.

Contromisure

Dati come questo, sono alla base della decisione italiana di tassare al 25% i profitti straordinari generati dalle grandi aziende. Un contributo destinato ad aiutare le famiglie e le imprese più in difficoltà per gli aumenti dei prezzi dell’energia. Anche altri Paesi, come il Regno Unito, hanno seguito l’esempio italiano, e hanno deciso di richiedere un contributo straordinario alle aziende operanti nei settori del petrolio e del gas per finanziare misure di sostegno ai cittadini.