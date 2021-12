È stato rinviato al prossimo 10 gennaio il verdetto atteso per oggi nel processo all’ex leader birmana e Nobel per la pace Aung San Suu Kyi. Lo si apprende da una fonte vicina al caso. La 76enne -già condannata per altri reati- è accusata di importazione illegale e possesso di walkie-talkie nonché di violazione delle restrizioni Covid. Rischia il carcere a vita.