Primi incidenti su Spianata delle moschee

Primi incidenti questa mattina sulla Spianata delle moschee (Monte del tempio per gli ebrei) a Gerusalemme tra polizia e manifestanti palestinesi che si erano barricati nella Moschea di al-Aqsa. Lo riportano vari media.

La situazione è di alto allarme per la prevista Marcia delle bandiere, iniziativa ebraica che celebra la riunificazione della città sotto sovranità israeliana, che nel pomeriggio partirà dalla Porta di Damasco attraversando il quartiere arabo per arrivare al Muro del pianto. Sulla Spianata - dove oggi sono ammesse le visite degli ebrei - è intanto arrivato il deputato di destra radicale Itamar Ben Gvir. La polizia ha rinforzato la propria presenza con altri 3000 agenti per timore di forti incidenti.