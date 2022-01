Pretesto per invadere Ucraina? “Non è vero”

La “false flag” russa per creare un pretesto per invadere l’Ucraina? “Infondata”. Tocca all’Ambasciata di Russia a Washington rispondere alle accuse provenienti dall’amministrazione e dalla diplomazia americana. “Ancora una volta, siamo costretti a dichiarare: le continue accuse nei nostri confronti negli Stati Uniti (sia a livello ufficiale sia nei media) sono infondate e non hanno nessuna conferma”, scrive la sede diplomatica in una dichiarazione.