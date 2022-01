“Possibilità concreta di invasione a febbraio”

Lo ha riferito la portavoce del consiglio per la sicurezza nazionale Emily Horne. Quest’ultima ha ricordato che Biden lo ha detto anche “pubblicamente” e che anche l’amministrazione ha “messo in guardia su questo in gennaio”. Biden ha pure “ribadito la prontezza degli Stati Uniti con i suoi alleati e partner a rispondere risolutamente se la Russia invade ulteriormente l’Ucraina”, “l’impegno Usa verso la sovranità e l’integrità territoriale ucraina”. Gli Stati Uniti intanto hanno convocato per lunedì una riunione del Consiglio di sicurezza dell’Onu.