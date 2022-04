Portogallo, entra in carica il terzo governo di Costa

Il terzo governo del primo ministro portoghese Antonio Costa, leader del Partito socialista, è ufficialmente in carica, due mesi dopo il voto che lo ha confermato con la maggioranza assoluta. Ma c'è già chi teme che non possa durare fino al 2026, termine del mandato.

Ambizioni europee? Consapevole delle ambizioni di Costa, che punterebbe a un incarico a Bruxelles, nel giorno di insediamento dell'esecutivo, il presidente Marcelo Rebelo de Sousa lo ha pubblicamente avvertito: "Hanno dato la maggioranza assoluta a un partito, ma anche a un uomo", gli ha detto, aggiungendo che "questa faccia che ha vinto in modo incontestabile e notevole alle elezioni, non può essere sostituita da altre nel mezzo del cammino". Questo, ha detto, Rebelo de Sousa, è il "prezzo delle grandi vittorie intenzionalmente personalizzate". Costa potrebbe infatti ambire alla carica di presidente del Consiglio europeo, andando a prendere il posto di Charles Michel nel 2024.

“Stabilità non è sinonimo di immobilismo”

Il primo ministro gli ha risposto indirettamente, dicendo che i portoghesi hanno votato per la "stabilità" fino al 2026, ma che questo "non è sinonimo di immobilismo". A far crescere i sospetti sulle sue possibili ambizioni è il fatto che Costa abbia deciso di prendersi carico degli affari europei, togliendo la responsabilità al ministero degli Esteri. II suo amore per l'Europa è reciproco. Durante la cerimonia di insediamento del governo, lo stesso Michel si è congratulato con Costa dicendo che un governo guidato da lui è un "beneficio per l'Unione Europea".