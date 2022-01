Polonia costruisce muro al confine con Bielorussia

La realizzazione di questa barriera era stata annunciata dall’esecutivo di Varsavia a novembre, nel pieno delle tensioni con il regime di Alexander Lukashenko, accusato di utilizzare i migranti come arma di pressione nei confronti dell’Europa. Le forze di sicurezza polacche non hanno tuttavia reso nota la collocazione esatta del muro. “I servizi bielorussi non aspettano altro per mandarci gruppi di migranti”, ha spiegato la capitana Krystyna Jakimik-Jarosz.