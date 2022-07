Polizia usa la forza per arrestare afroamericano

Le autorità del Tennessee hanno aperto un'indagine sull'arresto di un ragazzo afroamericano il 16 luglio scorso da parte di agenti che hanno fatto un uso eccessivo della forza per fermarlo. Un video nell'incidente è divenuto virale alimentando le polemiche sulle forze dell'ordine. Brandon Calloway, 25 anni, è stato arrestato a 50 chilometri da Memphis perché non si era fermato a un segnale di stop e, anzi, aveva accelerato. Gli agenti hanno cercato di fermarlo e lo hanno seguito fino alla sua abitazione. Sono poi entrati con la forza in casa e lo hanno ferito usando taser e manganello.