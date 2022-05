Piccolo aereo si schianta, morto uno svizzero

Un piccolo aereo, un Cessna 182, si è schiantato domenica in Croazia. A bordo vi erano il pilota, di nazionalità svizzera, e tre passeggeri, due tedeschi e un croato. Nessuno è sopravvissuto. Lo ha confermato lunedì il direttore generale della protezione civile croata Damir Trut.

Il velivolo era scomparso dai radar domenica pomeriggio mentre era in volo fra Spalato e la Germania. Il relitto è stato scoperto lunedì mattina da squadre di ricerca grazie all’aiuto di un drone. L’aereo è stato rinvenuto nei dintorni del comune di Rakovica, non lontano dal confine con la Bosnia, in una zona montagnosa. A quanto pare, le condizioni meteorologiche erano avverse e il pilota ha mandato una richiesta di aiuto prima dell’incidente.