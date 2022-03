Petrolio e gas russo, il ruolo delle banche svizzere

L'esposizione delle banche svizzere al settore del petrolio e del gas russo ammonta a miliardi di franchi. È quanto emerge da un rapporto stilato dalla Ong Campax, che punta il dito contro le partecipazioni e i crediti concessi ai giganti russi dell'energia, in un contesto segnato dalle sanzioni internazionali per l'invasione dell'Ucraina. In un comunicato, Campax parla di stretti legami tra la piazza finanziaria elvetica e l'industria russa del petrolio e del gas, attraverso l'attività dei fondi e del credito. L'organizzazione sostiene che le esportazioni di idrocarburi alimentano il "tesoro di guerra" del presidente russo Vladimir Putin.

La partecipazione in Gazprom

Sulla base dei dati raccolti dalla società Data Catering di Basilea, Campax afferma che prima della guerra le banche svizzere detenevano per esempio una partecipazione di 400 milioni di dollari (376 milioni di franchi) in Gazprom. La parte del leone spettava al gruppo ginevrino Pictet, con 204 milioni, secondo Campax.

La replica della banca

Contattata dall'agenzia Awp, la banca sottolinea la mutata situazione dopo l'invasione dell'Ucraina. Date le circostanze straordinarie delle ultime settimane, sarebbe sbagliato confrontare i dati di investimento e di valore di mercato di oggi con quelli del 2021 o ancora peggio del 2020, afferma Pictet in una nota. La banca precisa di rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le sanzioni in vigore, proteggendo gli interessi dei suoi clienti e degli investitori.

Importi destinati a scendere

Dallo scoppio del conflitto, non è possibile comprare e vendere azioni russe ed è impossibile valutare il valore di questi titoli. Probabilmente, gli importi citati da Campax scenderanno drasticamente quando il trading riprenderà. Anche Ubs e Credit Suisse sarebbero tra i maggiori investitori svizzeri in Gazprom. Secondo Campax, le due grandi banche detenevano rispettivamente 67 e 94 milioni di dollari nel gruppo. Come istituto finanziario attivo a livello globale, Ubs rispetta i requisiti legali e normativi applicabili in tutte le giurisdizioni in cui opera, comprese le sanzioni, precisa il leader bancario svizzero. La posizione di Credit Suisse è simile. L'istituto sottolinea di aver ridotto la sua esposizione alla Russia dalla fine dello scorso anno.