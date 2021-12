Per sposare cittadini dello Sri Lanka occorre il sì del Ministero della difesa

Sarà presto necessario anche il nulla osta del ministero della Difesa dello Sri Lanka per uno straniero che intende sposare un cittadino del Paese asiatico: la nuova regola, già derisa e criticata dall’opposizione, è volta a rafforzare la “sicurezza nazionale”. Dalla prossima settimana, infatti, gli stranieri che vogliono convolare a nozze con una/uno srilankese dovranno prima ottenere un certificato che attesti il loro buono stato di salute, ma soprattutto dovranno sottoporsi a un controllo di sicurezza. “Abbiamo visto (casi in cui) alcuni stranieri vogliono sposare cittadini dello Sri Lanka con secondi fini, come il traffico di droga e il riciclaggio di denaro”, ha detto al quotidiano locale Sunday Times il direttore generale dell’anagrafe, W.M. Weerasekara, che ha parlato di preoccupazioni per la “sicurezza nazionale”.