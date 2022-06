Pena di morte per chi appicca gli incendi

Come riporta Reuters, la Turchia riconsidererà l’abolizione della pena capitale, resa effettiva nel 2004. La decisione segue le affermazioni del presidente Erdogan, che l’ha auspicata in risposta ai recenti roghi forestali.

L’incendio e le affermazioni di Erdogan

Nei primi anni del regime di Erdogan la pena capitale è stata rimossa dalla costituzione. Tuttavia, dopo che negli scorsi giorni un incendio – che si sospetta essere colposo – ha colpito 4'500 ettari di foresta sulla costa del Mar Egeo, Erdogan ha affermato la necessità di una giustizia più severa.

L’incendio, nel frattempo, è stato domato nella giornata di ieri, e un sospetto è stato posto in stato di fermo. Il sospettato avrebbe confessato di “aver agito per frustrazione, causata da problemi familiari”.

Visitando i luoghi colpiti dalle fiamme, Erdogan avrebbe affermato che la punizione per chi da fuoco alle foreste dovrebbe essere “intimidatoria, e se dovesse servire una pena di morte, che pena di morte sia”.