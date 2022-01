Pedofilia, numero uno vescovi tedeschi vuole le scuse di Ratzinger

Il presidente della Conferenza episcopale tedesca, mons. Georg Baetzing, ha sollecitato le scuse del Papa emerito Benedetto XVI, per il suo comportamento sul caso degli abusi di pedofilia nell’Arcidiocesi di Monaco.

“Deve pronunciarsi, non deve tener conto di quel che dicono i suoi consulenti e in sostanza deve dire la semplice frase: ‘Ho delle colpe, ho fatto degli errori, prego chi è rimasto coinvolto di perdonarmi’”, ha detto Baetzing, parlando al talk show televisivo di Anne Will, su ARD, nella tarda serata di ieri.