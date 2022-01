Pechino in allerta per Omicron in vista delle Olimpiadi

Sconsigliati i viaggi tra Tianjiin e Pechino Il Centro per la prevenzione e il controllo delle malattie di Pechino ha consigliato ai residenti della capitale di non visitare Tianjin e a quelli di quest’ultima di evitare di recarsi a Pechino, chiedendo ai pendolari tra le due città di lavorare da casa. Da ieri sera, i biglietti dei treni tra le due città non erano più acquistabili online.

76mila persone in quarantena

Le autorità di Tianjin hanno nel frattempo concluso in circa 48 ore i test anti-Covid per i suoi 14 milioni di residenti dopo il focolaio di Covid emerso nel weekend, disponendo la quarantena per 76.000 persone, secondo i media locali. Malgrado la cancellazione di voli e collegamenti di autobus, la città portuale non è sottoposta a un lockdown totale che confina tutti i residenti nelle loro case, come deciso il mese scorso per Xi’an, il capoluogo dello Shaanxi, provocando proteste rabbiose per la carenza di cibo e gli ostacoli all’accesso per garantirsi le cure mediche.