Partygate, ora si indaga pure sul compleanno di Johnson

Rapporto Gray

È quanto emerge dal rapporto Gray, stilato per fare luce sulle feste avvenute al numero 10 di Downing Street e attualmente pubblicato solo in formato ridotto. Si tratta infatti di dodici pagine in tutto, nelle quali si sottolineano fallimenti di leadership e di giudizio “da parte del n.10 di Downing Street e del Cabinet Office” rispetto alle feste tenute a Downing Street in presunta violazione delle normative anti Covid. Inoltre, alcuni eventi non dovevano essere autorizzati o svolgersi in un certo modo. Nel rapporto sono stati messi in evidenza comportamenti “difficili da giustificare”.