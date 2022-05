Partygate, Johnson si assume la “piena responsabilità”

Ha aggiunto di non aver fuorviato consapevolmente il Parlamento in passato nel ricostruire eventi che, come è stato rivelato, erano in aperta violazione delle restrizioni anti Covid allora vigenti. Si è anche giustificato per la sua partecipazione ad alcuni di questi, affermando di aver voluto manifestare la sua vicinanza allo staff di Downing Street che in quel periodo “stava lavorando duramente e per molte ore”. Johnson ha concluso affermando di “aver imparato la lezione” e dicendosi fiducioso rispetto ai cambiamenti fatti e alle nuove strutture introdotte a Downing Street, con l’idea di fondo che ora si deve andare avanti e superare lo scandalo.