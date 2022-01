ONU: rimpatriare combattenti ISIS dalla Siria

“L’ISIS si sta adoperando per effettuare evasioni, e ci sono stati dei precedenti in Siria e nel mondo”, ha affermato Voronkov, a capo dell’antiterrorismo delle Nazioni Unite.

La maggior parte degli uomini, donne e bambini detenuti perché ritenuti implicati nello Stato Islamico non sono mai stati condannati, eppure rimangono imprigionati in attesa del loro destino.

Il segretario generale Antonio Gutierres ha proseguito avvertendo della crescente minaccia dell’ISIS, anche in Siria, dove secondo Voronkov essa è organizzata in piccole celle rifugiate nel deserto e nelle aree rurali, dove attraversano il confine tra Irak e Siria per sfuggire alla cattura.

L’ultimo attacco alla prigione di Al-Sina’a, nel nord-est di Hassakeh, è stato il maggiore dalla caduta del “califfato”. Valinokov ha affermato anche che i combattimenti hanno visto coinvolti dei civili e sono risultati nella fuga di un numero non precisato di combattenti.

Le forze curde supportate dagli USA hanno affermato mercoledì di aver preso controllo dell’ultima sezione della prigione controllata dall’Isis, e aver liberato un gruppo di bambini prigionieri usati come scudi umani.

Voronkov ha ribadito il suo appello al rimpatrio dei presunti combattenti Isis e delle loro famiglie dai campi del nord-est della Siria. “Il rimpatrio di persone di tre nazionalità dalla Siria e l’Irak rimane una priorità per le Nazioni Unite e siamo pronti a svolgere il nostro ruolo di parner affidabile verso gli stati membri per rispondere a queste sfide”. E poi : “i tentativi di Daesh di far evadere i suoi combattenti sottolinea la necessità di portarli di fronte alla giustizia il prima possibile, per assicurare che vengano condannati col fine di rompere il ciclo di violenza”.