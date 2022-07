Ondata di caldo in Europa

Da preallerta si passa a un’allerta di grado 3. MeteoSvizzera ha confermato la canicola in Ticino a partire da domani a mezzogiorno. Si prevedono temperature massime tra i 31 e 35 gradi, con un’umidità tra il 35 e i 45%, mentre di notte si scenderà tra i 19 e 22 gradi. Le temperature saranno alte anche in altri paesi. Un’ondata di caldo è infatti prevista per oggi anche in Francia e Gran Bretagna, dopo l’impennata delle temperature registrata domenica in gran parte della penisola iberica con i 40 gradi in Spagna e Portogallo.