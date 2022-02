Olimpiadi, Putin è a Pechino

Xi non ha infatti lasciato la Cina da gennaio del 2020, quando il Paese cominciò ad avere problemi con il focolaio iniziale di Covid-19, mandando in lockdown la città di Wuhan, dove il virus apparve per la prima volta. Grazie ai Giochi olimpici, Xi vedrà più di 20 leader giunti nelle ultime 24 ore nella capitale cinese per la cerimonia inaugurale dei Giochi di questa sera.