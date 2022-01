Olanda, ritrovato il corpo del bimbo belga scomparso

La polizia olandese ha scoperto ieri sera il corpo di un bambino belga la cui scomparsa cinque giorni fa, a seguito di un probabile rapimento, aveva innescato una vasta operazione di ricerca in entrambi i paesi.

Il corpo del piccolo di 4 anni è stato trovato nella provincia della Zelanda (nel sud dei Paesi Bassi), dopo che un uomo era stato arrestato in precedenza nel Paese in relazione al caso. “Ringraziamo tutti coloro che ci hanno aiutato e inviamo le nostre condoglianze alla sua famiglia”, ha detto la polizia olandese. Il bambino è stato ritrovato a Neeltje Jans, un’isola artificiale nella Schelda orientale, una destinazione popolare per i turisti olandesi.