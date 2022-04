“Odessa è come Tel Aviv”

Siete in allerta? Siamo in uno stato di massima allerta, l’autorità regionale militare ha avvisato i cittadini di una possibile ritorsione e non è la prima volta che ci succede.

Come si vive a Odessa?

Si vive come si vive in Israele, è una sensazione per la quale quando suona una sirena, la gente continua a camminare per strada come se fosse un’ambulanza, quando senti i botti dei bombardamenti continui la tua vita normale. Abbiamo scoperto che la situazione è diversa dalla Seconda guerra mondiale quando avvenivano ore di bombardamenti a tappeto dal cielo, ora lanciano uno o due missili e poi non succede più niente. La gente continua a vivere, i mezzi pubblici funzionano, i supermercati sono pieni di cibo e i ristoranti sono attivi. È proprio come Tel Aviv, loro sanno che lanciano i missili su Gaza, ma la gente vive.