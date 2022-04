NY, l’attentatore ha detto alla polizia dove si trovava

È stato Frank James, l’uomo che ha aperto il fuoco sulla metropolitana a Brooklyn, ad avvertire gli agenti del luogo in cui si trovava. Lo hanno riferito fonti della polizia alla Cnn. L’attentatore ha chiamato uno dei numeri messi a disposizione delle forze dell’ordine per le segnalazioni sull’attacco rivelando di essere in un McDonald’s nell’East Village di Manhattan. La polizia ha riferito di averlo preso vicino al fast food, quindi è possibile che nel frattempo si fosse spostato. La notizia è destinata ad aumentare le polemiche contro il sindaco di New York e gli agenti che hanno impiegato 24 ore per catturare l’aggressore.