Nuovo record europeo nella fusione nucleare

L’impianto Joint European Torus (Jet) di Oxford è riuscito a produrre in soli 5 secondi 59 megajoule di energia, raggiungendo così un traguardo storico nel campo della produzione energetica. Un risultato ottenuto grazie alle modifiche fatte al reattore per renderlo più simile alle future condizioni Iter. A renderlo noto sono i ricercatori del consorzio Eurofusion, dichiarando che il risultato ottenuto è totalmente in linea con le previsioni teoriche e di come la fusione nucleare rappresenti una fonte sicura ed efficiente di energia con basse emissioni di anidride carbonica.