Nuovo incontro diplomatico Usa-Cina

Il segretario di stato Usa Antony Blinken e il Ministro degli esteri cinese Wang Yi si incontreranno quest’oggi per le prime discussioni faccia a faccia da ottobre. L’incontro avverrà dopo la partecipazione ad un G20 in cui il funzionario Usa si è mosso in prima linea per fare pressioni sulla Russia quanto al conflitto in Ucraina.