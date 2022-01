“Non mi aspetto svolte oggi ma risposte”

Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov, all’inizio dell’incontro a Ginevra con il segretario di Stato Usa Antony Blinken, ha dichiarato di non aspettarsi una svolta dai colloqui di oggi sullo sfondo delle tensioni attorno all’Ucraina ma di aspettarsi delle risposte alle “garanzie di sicurezza” chieste da Mosca. Lo riporta la Tass.

“Durante la sua visita in Europa, in una delle sue recenti dichiarazioni lei ha menzionato il fatto che non vi aspettate una svolta da questo incontro, neanche noi ci aspettiamo una svolta da questo incontro, ma ci aspettiamo risposte alle nostre proposte”, ha detto Lavrov secondo la Tass.