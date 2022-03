“Non è da escludere l’uso di armi non convenzionali”

“Ad un certo punto la disponibilità ad usare armi non convenzionali, come quelle chimiche, può aumentare. Anche se questo non significa che Putin lo farà”. Queste le parole di Pietro Batacchi, direttore della rivista italiana Difesa ai microfoni di Ticinonews dopo che il Cremlino è tornato a parlare esplicitamente di armi nucleari nel caso in cui “l’esistenza stessa della Russia fosse in pericolo”. In tal senso si è espresso anche Peter Regli, già capo dei Servizi d’informazione svizzeri che ha confermato come Putin sia disperato e per questo capace di tutto.