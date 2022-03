“Non attaccheremo le centrali nucleari”

Nella telefonata di un’ora e 45 minuti, Macron - che ha posto la questione della sicurezza delle centrali nucleari al primo posto del colloquio di oggi - ha insistito sul rispetto delle norme per la sicurezza delle centrali nucleari in Ucraina e sull’esigenza che “nessuna delle installazioni sia coinvolta nella guerra e nessuna offensiva abbia come obiettivo installazioni nucleari”, secondo quanto riferisce l’Eliseo. Il presidente russo, sempre secondo fonti della presidenza francese, ha spiegato che “non è sua intenzione procedere ad attacchi contro centrali” e che è “pronto a rispettare le norme AIEA per la protezione delle centrali”.