“No ai documenti serbi”, il Kosovo rinvia di un mese

“Diritti dei serbi in Kosovo siano rispettati” “Tutti i diritti dei serbi in Kosovo devono essere rispettati”. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ripreso dall’agenzia Interfax. I paesi occidentali, che avevano riconosciuto l’indipendenza del Kosovo, dovrebbero avvertire le autorità della repubblica di non compiere passi sconsiderati, mentre i diritti dei serbi che vi risiedono devono essere rispettati. “Crediamo che i Paesi, che hanno riconosciuto il Kosovo e ne sono diventati i garanti, debbano esercitare tutta la loro influenza per avvertire le autorità del Kosovo dall’adozione di misure sconsiderate che possano portare all’escalation”, ha detto Peskov.

“L’Ue invita alla calma, stop a azioni unilaterali”

Chiunque sia coinvolto nella crisi nel nord del Kosovo deve restare calmo e ogni azione unilaterale che mette in discussione la stabilità e la sicurezza, e che impedisce la libertà di movimento per tutti i cittadini, deve cessare immediatamente. Il solo modo di risolvere le dispute è attraverso il dialogo” facilitato dall’Ue, ha affermato oggi Peter Stano, portavoce dell’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Josep Borrell, in merito alle tensioni esplose nella giornata di ieri al confine tra Serbia e Kosovo. Dopo che il Kosovo ha accettato la richiesta dell’Alto rappresentante di posticipare l’attuazione delle misure che hanno portato a questa crisi, “l’Ue ha invitato le due parti ad incontrarsi a Bruxelles” per trovare una soluzione e “prevenire il riemergere di tali tensioni”, ha spiegato il portavoce.