Niente sfilate di carnevale in strada a Rio

Le autorità di Rio de Janeiro hanno deciso ieri sera di sospendere le tradizionali sfilate del prossimo carnevale, a causa della progressione della variante Omicron del Covid-19 legata ai festeggiamenti di fine anno. “Il carnevale di strada come si è svolto fino al 2020 non avrà luogo nel 2022”, ha affermato il sindaco di Rio, Eduardo Paes, in una diretta sui social network, anticipando le difficoltà nel controllare questi festeggiamenti in un periodo d’aumento di contagi.