Neve sulla costa est, trasporti paralizzati

Come riportato dall’Ansa, una tempesta di neve si è abbattuta sulla costa nord orientale degli Stati Uniti impedendo i trasporti. Infatti mentre 75 milioni di abitanti sono in allerta per il “bomb cyclone”, oltre 6000 voli sono stati annullati, molti treni tra Washington e Boston sono fermi e le strade difficili da percorrere.

La situazione nella Grande mela

Lo stato di emergenza è stato indotto in diversi stati, tra i quali New York. Qui si registrano fino a 13 centimetri di neve, in attesa di ulteriori 5 – 10. I mezzi di emergenza stanno pulendo le strade da ore. Enormi quantità di sale sono sparse per evitare la formazione del ghiaccio: i termometri segnano -8, la temperatura percepita tocca i -17° celsius. La metropolitana procede a singhiozzo; le autorità consigliano di stare a casa.