Neve e temperature in picchiata in Belgio e Olanda

Neve e temperature in picchiata, fin sotto lo zero, in Belgio e nei Paesi Bassi, dove gli uffici meteorologici nazionali hanno lanciato l’allerta maltempo gialla per l’intera giornata di oggi e il weekend. In Belgio i primi fiocchi sono iniziati a cadere questa mattina intorno alle 6 in quasi tutto il Paese, con il termometro che ha raggiunto anche -3 gradi nell’area delle Hautes-Fagnes.