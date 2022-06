“Nel 2024 voli europei ai livelli pre-covid”

Dato rivisto al ribasso

Le previsioni triennali di Eurocontrol, nell'ambito della ripresa dalla pandemia da Covid-19 e dell'impatto dell'invasione russa in Ucraina, sono aggiornate al 3 giugno. Il dato sui voli europei attesi nel 2022 è stato rivisto al ribasso, per lo più a causa dell'impatto della variante Omicron sul primo trimestre e non per la guerra: in precedenza l'attesa per il 2022 era di un ritorno all'89% del traffico 2019.