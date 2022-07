Per la Turchia è “necessario aggiornare l’accordo sulla migrazione” trovato nel 2016 con l’Unione europea (Ue). Lo ha fatto sapere il ministro dell’Interno Suleyman Soylu durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo austriaco Gerhard Karner in visita ad Ankara, trasmessa dalla Tv di Stato Trt.

“Il peso del patto è tutto sulle spalle della Turchia”

“Abbiamo bisogno di aggiornare gli accordi sulla migrazione, il memorandum del 18 marzo chiaramente non funziona ed è evidente che il peso di quel patto è tutto sulle spalle della Turchia” ha detto Soylu citando un accordo del 2016 secondo cui l’Ue finanzia la Turchia per la gestione dei migranti in cambio di un impegno da parte di Ankara a tenere chiuse le frontiere a coloro che tentano di entrare illegalmente in Europa.