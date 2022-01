Nato, “Con Mosca rischio reale di conflitto”

Con Mosca “il rischio di un conflitto è reale”. A pochi giorni dal Consiglio Nato-Russia, l’Alleanza Atlantica mette sul tavolo il suo volto più duro e ipotizza, in maniera netta, la possibilità di un fallimento della via diplomatica sulla crisi ucraina.

“L’ammassamento delle truppe russe al confine continua, se il dialogo fallisce siamo preparati”, ha scandito il segretario generale Jens Stoltenberg dopo aver visto in una riunione straordinaria i ministri degli Esteri dei Paesi Nato.

“Il nostro obiettivo è la prevenzione dei conflitti”, è stata la premessa di Stoltenberg che, sulla richiesta di Vladimir Putin di non accettare più adesioni dai Paesi limitrofi alla Russia, sceglie di tenere il punto: “le porte della Nato sono aperte ma allo stesso tempo noi rispettiamo comunque le decisioni dei Paesi sovrani”, ha spiegato il numero uno dell’Alleanza facendo particolare riferimento alla possibile adesione di Svezia e Finlandia.

Il binario della Nato resta “doppio”. da un lato c’è la via del dialogo dall’altro “i severi costi” che Mosca pagherebbe in caso aggressione a Kiev. Ed è su quest’ultimo aspetto che il segretario generale si è soffermato. Definendo, di fatto, un piano B in tre tappe: a quello delle sanzioni economiche, finanziarie e politiche si aggiungono - ha puntualizzato - il sostegno alla capacità di difesa dell’Ucraina e la “costante valutazione” di una maggiore presenza dell’Alleanza nella sua parte orientale, a cominciare dai mari che lambiscono le coste russe.