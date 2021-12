Napoli, ancora rubato l’albero di Natale del Consiglio comunale

Non hanno pace gli alberi di Natale che trovano posto nell’androne della sede del Consiglio comunale di Napoli: per la seconda volta in dieci giorni, l’albero è stato rubato. Se il primo non è più stato ritrovato, il secondo è stato scoperto nel fossato di un edificio in rovina nei Quartieri Spagnoli, dove è stato incendiato insieme ad alcuni rifiuti.