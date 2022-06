Musk citato in giudizio per 258 miliardi di dollari

Come riportato da Fortune e altre testate internazionali, Elon Musk, assieme alle due aziende di cui è proprietario – Space X e Tesla – sono accusati di Racketeering, ovvero di attività criminali finalizzate a controllare determinati settori economici.

“Valore inflazionato ingannevolmente”

La causa, che rivendica un risarcimento di 258 miiardi di dollari, è stata intentata da Keith Johnson, che vuole rappresentare un gruppo di persone che ha perso i propri investimenti nella moneta virtuale DogeCoin. La stessa criptovaluta sarebbe stata spacciata ingannevolmente da Musk quale valido investimento sebbene – secondo gli accusatori – non avesse alcun valore. Al contrario, il valore della moneta sarebbe stato inflazionato dallo stesso Musk nel quadro di uno schema piramidale.

La denuncia è stata sporta questo giovedì presso la corte federale di Manhattan. Johnson rivendica l’ingente risarcimento danni, il divieto per Musk e le sue compagnie di promuovere DogeCoin, e che la compravendita dello stesso token sia definita gioco d’azzardo sotto la legge degli Stati Uniti e di New York.