«Mosca scelga la diplomazia e ritiri le truppe»

I ministri degli Esteri del G7 rimangono «gravemente preoccupati per il minaccioso accumulo di presenza militare russa intorno all’Ucraina, la Crimea e la Bielorussia» e chiedono a Mosca di «scegliere la via della diplomazia», «ritirare in modo sostanziale le forze militari dai confini dell’Ucraina e rispettare pienamente gli impegni internazionali».