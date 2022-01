“Mosca ha forze significative in Bielorussia”

“Le tensioni stanno aumentando, la Russia continua il suo rafforzamento militare, e vediamo più truppe ora, non solo al confine con l’Ucraina, ma in Bielorussia, dove la Russia sta schierando migliaia di truppe da combattimento, centinaia di aerei, sistemi di difesa aerea S-400 e un sacco di altre attrezzature molto avanzate: si tratta di truppe altamente competenti. E questo avviene sotto la copertura delle esercitazioni, non c’è trasparenza su questi schieramenti. Questo mostra che non c’è de-escalation ma al contrario, più truppe, più capacità militare, più paesi coinvolti”, ha detto Stoltenberg. “Lo abbiamo visto prima in Crimea nel 2014, e molte altre volte, che le esercitazioni sono usate come un travestimento per lanciare un attacco”, ha aggiunto Stoltenberg.