Mosca evacua parte dello staff dall'ambasciata a Kiev

La Russia ha invitato il personale non essenziale nella sua ambasciata in Ucraina a lasciare temporaneamente il Paese. Lo ha detto il ministro degli Esteri Serghiei Lavrov, citato dalla Tass. Dal canto suo, la ministra degli Esteri britannica, Liz Truss, ha dichiarato che la Russia deve "arretrare" il suo schieramento militare dai confini con l'Ucraina per far calare le tensioni. E' questo il messaggio dell'Occidente, secondo le parole pronunciate da Truss in una conferenza stampa congiunta a Mosca di fine colloqui con Lavrov. Quest'ultimo ha detto di essere "francamente deluso dal fatto che tra di noi è in corso una conversazione tra un muto e un sordo, sembra che ci ascoltiamo, ma non ci sentiamo". Truss ha invece evocato un "futuro di pace e stabilità" in Europa come possibile a patto che Mosca "fermi la sua aggressione verso l'Ucraina e persegua la via della diplomazia: c'è ancora tempo ma la Nato è stata molto chiara che se questa via non fosse scelta le conseguenze saranno severe per la Russia, l'Ucraina e l'intera Europa". Anche l'Alto rappresentante per la politica estera Ue Josep Borrell su twitter, ha chiesto"alla Russia di allentare la tensione e di invertire il suo rafforzamento militare in Ucraina e nei dintorni e in Bielorussia".