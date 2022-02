Moderna si espande in altri 6 Paesi europei

Moderna ha annunciato oggi un piano di espansione della propria rete commerciale in altri sei paesi europei. L’azienda prevede di stabilire una presenza commerciale in Belgio, Danimarca, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia e Svezia per supportare la consegna di vaccini e terapie mRNA a livello locale. Ciò fa seguito al recente annuncio di piani per 4 nuove filiali in Malesia, Taiwan, Singapore e Hong Kong.