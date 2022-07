Missili su un palazzo, strage di civili nel Donetsk

La guerra in Ucraina fa registrare la prima strage di civili da quando i russi si sono concentrati nell’offensiva sul Donetsk. Tre missili hanno sventrato un palazzo nella cittadina di Chasiv Yar, provocando almeno 15 morti, ma il bilancio rischia di essere provvisorio perché tra le macerie si lotta per estrarre decine di persone. Forse un ennesimo, tragico errore di mira da parte dell’esercito invasore, che nelle ore successive ha affermato di aver colpito alcuni hangar di armi americane proprio nella zona.

“Ci sono stati tre colpi”, ha raccontato una sopravvissuta, aggiungendo che “al secondo c’è stato un lampo e siamo corsi nel seminterrato, rimanendo nascosti fino alla mattina”. “Ero in camera da letto, sono uscita e tutto ha iniziato a tremare, a crollare. Mi ha salvata l’onda dell’esplosione che mi ha spinto, sanguinante, nei bagni”, la testimonianza di un’altra donna rimasta (quasi) incolume. Nel raid è stato colpito anche un altro condominio, e il tetto è andato parzialmente distrutto, ma non sono state trovate vittime, hanno riferito i servizi di emergenza.

Pavlo Kyrylenko, capo dell’amministrazione militare regionale, ha detto che la strage è stata provocata da due o tre razzi russi: “l’ennesima conferma dei crimini della Federazione Russa e che stanno bombardando aree residenziali”, la sua denuncia. Mosca invece, pur non commentando l’episodio specifico, nel bollettino quotidiano ha fatto sapere di aver “distrutto 17 postazioni di comando, quattro batterie di sistemi missilistici e due hangar vicino a Kostyantynivka, dove erano nascosti obici M777 di fabbricazione statunitense utilizzati per bombardare i quartieri residenziali di Donetsk”.

Kostyantynivka si trova a nemmeno 20 km di Chasiv Yar. Non è escluso, quindi, che ci sia stato un errore di traiettoria, se è vero che l’attacco è stato condotto con lanciarazzi Uragan, come affermano gli ucraini. Si tratta infatti di mezzi di epoca sovietica, vecchi di 50 anni, a cui l’Armata sta facendo ricorso per la carenza di armi più moderne. Quanto accaduto a Chasiv Yar fa salire ad almeno 20 i civili uccisi nel fine settimana nel Donetsk, in una fase in cui i russi stanno insistendo con l’artiglieria verso Sloviansk bersagliando la città da nord (Izium) e da est (Lysychansk). E prendendo di mira anche la E40, la strada principale che collega Donetsk e Kharkiv: un “obiettivo importante” per l’avanzata nella regione, ha spiegato l’intelligence britannica.