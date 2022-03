Missili contro il consolato Usa a Erbil

Una dozzina di missili balistici si è abbattuta questa notte (intorno all’1, ora locale) sul consolato americano di Erbil e sul quartiere circostante. L’attacco non avrebbe causato vittime (a eccezione di un ferito). Erbil, situata nel Nord dell’Iraq, è la sede del Governo regionale del Kurdistan iracheno, oltre a essere una delle principali città del Paese.

Dall’Iran?

Non si sa ancora con certezza chi abbia lanciato i missili diretti contro la sede diplomatica statunitense, ma all’agenzia Reuters un membro dell’amministrazione a stelle e strisce ha spiegato che l’attacco sarebbe partito dal territorio iraniano. Un corrispondente della televisione di Stato iraniana in Iraq ha riferito che i missili dovevano colpire “basi segrete di Israele”. Sull’attacco non c’è comunque stata alcuna rivendicazione ufficiale.